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Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 боєзіткнень - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 боєзіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 17905 перегляди

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних і 82 авіаційних удари, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 161 - із РСЗВ.

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 159 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08.00 05.10.2024, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4400 обстрілів, 161 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селідове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ,

- йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС загарбників.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев’ять спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Веде, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи,

- додали у Генштабі.

Ще плюс 1280 окупантів, 8 танків та 72 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога05.10.24, 07:58 • 23909 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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