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4 марта, 13:25 • 108755 просмотра

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Евросоюз считает результаты выборов в Беларуси сфальсифицированными

Евросоюз считает результаты выборов в Беларуси сфальсифицированными

Киев  •  УНН

 • 16075 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Евросоюз предложит белорусским властям свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования нынешнего кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, которое состоялось в пятницу в формате видеоконференции, отмечает УНН.

“Министры вновь заявили, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Беларуси, — отмечается в нем. — Поэтому ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса. Верховный представитель и его службы немедленно приступят к работе над этим предложением”.

Министры вновь призвали белорусские власти “прекратить непропорциональное и неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов”. “ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. В свете шокирующих сообщений о бесчеловечном обращении и условиях содержания под стражей Евросоюз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности”, — говорится в документе.

В заявлении также подтверждается намерение ЕС ввести санкции против лиц, “ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов”. “Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси начнется немедленно”, — поясняется в нем.

Министры выразили признательность журналистам за их работу в сложных условиях и осудили нападения на журналистов и их задержания, в том числе граждан ЕС, говорится в документе.

Наконец, главы МИД договорились вернуться к обсуждению отношений между ЕС и Минском на предстоящей неформальной встрече в конце августа в Берлине. “Евросоюз рассмотрит вопрос о том, как усилить свою поддержку белорусскому народу, в том числе путем расширения взаимодействия с гражданским обществом и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых средств массовой информации и расширения возможностей для студентов и академической деятельности”, — заключил Совет ЕС.

#FAC | Today, EU foreign affairs ministers covered:
 situation in Eastern Mediterranean & EU’s full solidarity with  Greece &  Cyprus
 Belarus Presidential elections
 Lebanon,  Venezuela &  Bolivia
Main results here 

— EU Council (@EUCouncil) August 14, 2020

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