Євросоюз вважає результати виборів у Білорусі сфальсифікованими

“Міністри знову заявили, що вибори не були ні вільними, ні справедливими. Євросоюз вважає результати виборів сфальсифікованими і тому не визнає їх в тому вигляді, в якому вони були представлені Центральною виборчою комісією Білорусі, — наголошується в ньому. — Тому ЄС висуне білоруській владі пропозицію про підтримку ЄС в налагодженні і сприяння діалогу між політичнj. владою, опозицією і більш широким суспільством з метою врегулювання нинішньої кризи. Верховний представник і його служби негайно приступлять до роботи над цією пропозицією”.

Міністри знову закликали білоруську владу “припинити непропорційне і неприйнятне насильство по відношенню до мирних демонстрантів”. “ЄС очікує, що влада негайно звільнять всіх незаконно затриманих осіб. У світлі шокуючих повідомлень про нелюдське поводження і умови утримання під вартою Євросоюз очікує ретельного і прозорого розслідування всіх ймовірних зловживань з тим, щоб притягнути винних до відповідальності”, — йдеться в документі.

У заяві також підтверджується намір ЄС ввести санкції проти осіб, “відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію результатів виборів”. “Робота над додатковими списками в рамках існуючих санкцій щодо Білорусі почнеться негайно”, — пояснюється в ньому.

Міністри висловили вдячність журналістам за їх роботу в складних умовах і засудили напади на журналістів та їх затримання, в тому числі громадян ЄС, йдеться в документі.

Нарешті, глави МЗС домовилися повернутися до обговорення відносин між ЄС і Мінськом на майбутній неформальній зустрічі в кінці серпня в Берліні. “Євросоюз розгляне питання про те, як посилити свою підтримку білоруського народу, в тому числі шляхом розширення взаємодії з громадянським суспільством і фінансової підтримки громадянського суспільства, додаткової підтримки незалежних засобів масової інформації та розширення можливостей для студентів та академічної діяльності”, — уклав Рада ЄС.

#FAC | Today, EU foreign affairs ministers covered:

situation in Eastern Mediterranean & EU’s full solidarity with Greece & Cyprus

Belarus Presidential elections

Lebanon, Venezuela & Bolivia

Main results here

— EU Council (@EUCouncil) August 14, 2020