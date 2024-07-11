Отчет Европейской туристической комиссии подтверждает значительный рост международного туристического спроса на Европу. Международные расходы на туризм в регионе ожидаются достичь рекордной отметки в 800 миллиардов евро в этом году, что на 37% превышает показатели до пандемии.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Недавно опубликованный отчет Европейской туристической комиссии, свидетельствует об устойчивом росте туристического спроса на Европу во втором квартале 2024 года. Согласно данным отчета, расходы международных туристов в Европе в этом году достигнут рекордных 800 миллиардов евро, что на 37% больше, чем показатели до пандемии в 583 миллиарда евро, отмечаются в статистике Всемирной туристической организации ООН.

Также отмечается, что количество иностранных посетителей в регионе выросло на 6% по сравнению с 2019 годом, устанавливая новый рекорд для Европы. Отчет указывает, что большая часть роста расходов на туризм связана с американскими туристами, которые направляют 72% своих расходов на западноевропейские направления.

Кроме того, значительный прирост доходов также происходит от туристов из Восточной Азии, особенно из Китая, хотя точные цифры по вкладу китайских путешественников в отчете не приведены, сообщает ETC.

На данный момент мы видим, что южноевропейские и средиземноморские направления остаются фаворитами для путешественников в Европе - сказал главный исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер.

Это связано с тем, что туристы по-прежнему предпочитают теплую погоду и соотношение цены и качества, добавил он, и то, и другое все еще можно найти в некоторых частях Южной Европы.

Согласно последнему отчету Европейской туристической комиссии, опубликованному во втором квартале 2024 года, регион продолжает привлекать растущее количество туристов. Популярность северных направлений растет, особенно в Дании, Норвегии и Швеции, где отмечен соответственно 38%, 18% и 9% рост иностранных ночевок по сравнению с 2019 годом.

Отчет также указывает на рост интереса к менее известным южноевропейским направлениям, таким как Хорватия и Мальта, а также на значительный рост популярности направлений с выгодным валютным курсом, как Болгария, Сербия и Турция.

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