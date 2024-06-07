Цьогоріч можуть відкрити туристичний маршрут "української Венеції"
Київ • УНН
Влада Одеської області вивчає можливість відкриття туристичного маршруту "української Венеції" в місті Вилкове, який дозволить здійснювати екскурсії та оздоровчі поїздки в район, відомий своєю природою, фруктами і більш теплим кліматом, ніж Одеса.
Влада Одещини вивчає можливості відкрити туристичний маршрут української Венеції - міста Вилкове. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Ми хочемо, в межах дозволеного, по Вилкове зробити екскурсії, щоб наші люди їхали на оздоровлення і туди також. Там гарна природа, там чудові фрукти, бо там тепліше на кілька градусів, ніж в Одесі. Ми хочемо, аби міста, які завжди були туристичною меккою України, почали запускатися,
Також Кіпер оцінив ймовірність відкриття пляжів у Затоці.
На початку війни там були питання щодо можливості висадки десанту. Ці питання будуть вивчатися, але гадаю що сьогодні це нереально, - додав він.
Одещина готується до пляжного сезону - Кіпер07.06.24, 11:10 • 23414 переглядiв