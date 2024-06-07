В этом году могут открыть туристический маршрут "украинской Венеции"

Власти Одесской области изучают возможности открыть туристический маршрут украинской Венеции - города Вилково. Об этом в интервью ТСН рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Мы хотим, в пределах дозволенного, по Вилково сделать экскурсии, чтобы наши люди ехали на оздоровление и туда также. Там красивая природа, там замечательные фрукты, потому что там теплее на несколько градусов, чем в Одессе. Мы хотим, чтобы города, которые всегда были туристической меккой Украины, начали запускаться, - говорит он.

Также Кипер оценил вероятность открытия пляжей в заливе.

В начале войны там были вопросы о возможности высадки десанта. Эти вопросы будут изучаться, но думаю что сегодня это нереально, - добавил он.



Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер