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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
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На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
В этом году могут открыть туристический маршрут "украинской Венеции"
Власти Одесской области изучают возможность открытия туристического маршрута "украинской Венеции" в городе Вилково, который позволит совершать экскурсии и оздоровительные поездки в район, известный своей природой, фруктами и более теплым климатом, чем Одесса.
На Херсонщине строят четыре подземных медицинских учреждения
В Херсонской области построили около 300 передвижных укрытий и строится 4 подземных медицинских учреждения - больница, роддом, центр донорства крови и инфекционная больница.
В 1930 – х годах Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает и Путин-Зеленский
Зеленский сравнил действия Путина с действиями Гитлера в 1930-х годах, предупредив, что путинский режим не знает границ и может распространить войну дальше, как это сделал «фюрер» Третьего Райха.
Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, но уровень поддержки снижается - КМИС
Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на май 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев. Социологи отмечают, что такие результаты свидетельствуют о стабильном снижении уровня доверия с начала полномасштабного российского вторжения.
Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Киев ожидает старта переговоров уже в этом месяце
Европейская комиссия рекомендовала ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной в этом месяце, поскольку Украина выполнила все дополнительные меры и продолжает систематические усилия по вступлению в ЕС на фоне войны с российской агрессией.
В столичное метро идут работать женщины, одна уже учится на машиниста - КГГА
В столичный метрополитен идут работать женщины. Уже одна женщина учится на машиниста поезда в метрополитене Киева.
Швейцария выделит более 64 млн. долларов на цифровизация государственных услуг Украины
Швейцария выделит более 64 миллионов долларов на цифровизацию государственных услуг в Украине в течение следующих четырех лет, чтобы поддержать демократические реформы и помочь в восстановлении страны.
"От семи до 20 взрывов": глава ОВА сообщил подробности о "прилетах" в оккупированном Луганске
Во временно оккупированном Луганске сегодня утром местные жители сообщили о многочисленных взрывах, речь идет о районах, где расположены российские захватчики и обустроена военная инфраструктура захватчиков.
На Эйфелевой башне установили инсталляцию из олимпийских колец
За 50 дней до начала летних Олимпийских игр 2024 года на Эйфелевой башне в Париже была открыта инсталляция из олимпийских колец.
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Что известно о компании "Олсидз Блэк Си", которая попала в скандал из-за того, что пыталась самовольно использовать дорогу, которая находится на балансе "ОПЗ".