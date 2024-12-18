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Европарламент готовит резолюцию об исторических фальсификациях рф

Европарламент готовит резолюцию об исторических фальсификациях рф

Киев  •  УНН

 • 12515 просмотра

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Европарламент планирует голосование по резолюции о дезинформации и исторических фальсификациях со стороны россии. Документ разоблачает попытки рф оправдать агрессию против Украины и повлиять на политику ЕС.

В январе Европейский парламент проведет голосование по резолюции о дезинформации и исторической фальсификации со стороны россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Резолюция называется "Дезинформация и историческая фальсификация России для оправдания ее агрессивной войны против Украины".

В Европарламенте отмечают, что рф  применяет дезинформацию и оперирует искаженными историческими фактами, чтобы проводить имперскую политику и оправдывать агрессивную войну против Украины. Кампании по манипулированию информацией координируются и финансируются российским правительством и являются одной из основ госполитики кремля. 

"Российские власти переписывают учебники истории (...), привнося в школы пропаганду имперской войны и промывая мозги детям уже много лет. И это имеет очевидные последствия. россия сажает в тюрьму собственных историков и уничтожает организации, которые ищут правду. Например, Юрий Дмитриев, благодаря которому были найдены жертвы сталинских репрессий в Карелии. Мы все это уже видели. Мы видели это в действии в Советском Союзе", - заявила на дебатах, посвященных фальсификации истории в рф, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас считает, что кампании по дезинформации, проводимые кремлем, являются главным элементом гибридной войны, фронт которой "проходит через наши собственные демократии, университеты, парламенты, СМИ и другие институты". Таким образом, москва пытается повлиять на внутреннюю политику в странах ЕС и ослабить поддержку Украины. 

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины: почему она важна17 дек. 2024, 20:42 • 25667 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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