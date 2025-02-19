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Европа объединена как никогда в поддержке Украины: Шмыгаль поговорил с Туском

Европа объединена как никогда в поддержке Украины: Шмыгаль поговорил с Туском

Киев  •  УНН

 • 11723 просмотра

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Премьер-министр Украины провел продуктивный разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Обсудили военную логистику, евроинтеграцию и поддержку 16-го пакета санкций ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, разговор был "продуктивным". В частности, украинский премьер поблагодарил польского коллегу за поддержку 16-го пакета санкций, утвержденного на уровне послов стран ЕС.

Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности военной логистики. Среди тем разговора - прогресс в евроинтеграции Украины. Ценим поддержку наших польских коллег во многих вопросах. Убедился, что Европа объединена как никогда в поддержке Украины 

- написал Шмыгаль.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24 заявил, что высшее руководство российской федерации всегда пыталось и будет пытаться вбить клин в отношения Украины и Польши. По его словам, с первых дней войны Польша оказала Украине максимальную поддержку.

Накануне президент Польши Анджей Дуда провел встречу со спецпредставителем США Келлогом по ситуации в Украине. Он отметил, что ожидает усиления американского военного присутствия в регионе и "по крайней мере прекращения боевых действий" в Украине.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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