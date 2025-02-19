Европа объединена как никогда в поддержке Украины: Шмыгаль поговорил с Туском
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел продуктивный разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Обсудили военную логистику, евроинтеграцию и поддержку 16-го пакета санкций ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, разговор был "продуктивным". В частности, украинский премьер поблагодарил польского коллегу за поддержку 16-го пакета санкций, утвержденного на уровне послов стран ЕС.
Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности военной логистики. Среди тем разговора - прогресс в евроинтеграции Украины. Ценим поддержку наших польских коллег во многих вопросах. Убедился, что Европа объединена как никогда в поддержке Украины
Напомним
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24 заявил, что высшее руководство российской федерации всегда пыталось и будет пытаться вбить клин в отношения Украины и Польши. По его словам, с первых дней войны Польша оказала Украине максимальную поддержку.
Накануне президент Польши Анджей Дуда провел встречу со спецпредставителем США Келлогом по ситуации в Украине. Он отметил, что ожидает усиления американского военного присутствия в регионе и "по крайней мере прекращения боевых действий" в Украине.