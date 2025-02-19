Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

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За словами Шмигаля, розмова була "продуктивною". Зокрема, український прем'єр подякував польскому колезі за підтримку 16-го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС.

Обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Серед тем розмови - поступ у євроінтеграції України. Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України