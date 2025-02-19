Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 11297 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 46689 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127393 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186194 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150040 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140644 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118392 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108443 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103063 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145591 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 74259 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 28508 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 63163 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 77908 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 71957 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145588 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144545 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278229 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307010 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24599 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64798 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112754 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135717 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117912 перегляди
Актуальне
Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

Київ • УНН

 • 26340 перегляди

Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, розмова була "продуктивною". Зокрема, український прем'єр подякував польскому колезі за підтримку 16-го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС.

Обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Серед тем розмови - поступ у євроінтеграції України. Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України 

- написав Шмигаль.

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24 заявив, що найвище керівництво російської федерації завжди намагалося і буде намагатися вбити клин у відносини України та Польщі. За його словами, з перших днів війни Польща надала Україні максимальну підтримку.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч зі спецпредставником США Келлогом щодо ситуації в Україні. Він зазначив, що очікує посилення американської військової присутності в регіоні і "принаймні припинення бойових дій" в Україні.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
andzhei-dudaАнджей Дуда
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
kyrylo-budanovКирило Буданов
donald-tuskДональд Туск
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами