Есть хорошие результаты - Зеленский заслушал начальника Генштаба о применении украинских дипстрайков за прошедшие сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Андрия Гнатова и министра обороны Рустема Умерова. Речь шла о применении дипстрайков, а также о реализации соглашений в сфере безопасности и экономики на Ближнем Востоке и в регионе Залива, передает УНН.

Генерал Гнатов доложил о наших оборонительных действиях и украинских дипстрайках за минувшие сутки: есть хорошие результаты. Благодарю Силы обороны, всех наших воинов, производителей, кто работает над этим направлением дальнобойных ударов. Будем и впредь наращивать свою силу - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, Рустем Умеров детально доложил о реализации соглашений в сфере безопасности и экономики на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Двигаемся по плану.

Отдельно работаем по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом. Накануне детально говорили об этом с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности. Поручил Андрию Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом - резюмировал Зеленский.

В ночь на 5 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов военно-экономической инфраструктуры россии, в частности по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и нефтеперерабатывающему заводу "Киришский" в Ленинградской области.