Взрывы прогремели в Запорожской области: оккупанты атакуют регион

Армия рф атакует Запорожскую область, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Несколько взрывов в районе Степногорска. Угроза авиабомб на Запорожье - враг атакует территорию области", - сообщил Федоров.

Он также призвал жителей до окончания тревоги оставаться в безопасных местах.

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