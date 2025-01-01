Взрывы прогремели в Запорожской области: оккупанты атакуют регион
Киев • УНН
В районе Степногорска прозвучало несколько взрывов в результате атаки российских войск. Глава ОВА предупредил об угрозе авиабомб и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Армия рф атакует Запорожскую область, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Несколько взрывов в районе Степногорска. Угроза авиабомб на Запорожье - враг атакует территорию области", - сообщил Федоров.
Он также призвал жителей до окончания тревоги оставаться в безопасных местах.
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