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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
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Взрывы прогремели в Запорожской области: оккупанты атакуют регион

Взрывы прогремели в Запорожской области: оккупанты атакуют регион

Киев  •  УНН

 • 10587 просмотра

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В районе Степногорска прозвучало несколько взрывов в результате атаки российских войск. Глава ОВА предупредил об угрозе авиабомб и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Армия рф атакует Запорожскую область, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Несколько взрывов в районе Степногорска. Угроза авиабомб на Запорожье - враг атакует территорию области", - сообщил Федоров.

Он также призвал жителей до окончания тревоги оставаться в безопасных местах.

Оккупанты нанесли 227 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях1 янв. 2025, 05:14 • 20361 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье