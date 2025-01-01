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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 227 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Оккупанты нанесли 227 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 2397 просмотра

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Российские войска атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, артиллерию и РСЗО. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, однако жертв среди гражданских нет.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 227 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, в частности по Степногорску, Запорожью и нескольким другим общинам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации областной военной администрации, враг использовал авиацию, беспилотники, артиллерию и РСЗО.

Захватчики совершили шесть авиаударов по Степногорску. Кроме того, 124 БпЛА различных модификаций атаковали несколько населенных пунктов, среди которых Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки и другие. В частности, более 90 артиллерийских обстрелов было зафиксировано по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам и еще ряду населенных пунктов. Отмечено также 7 обстрелов из РСЗО по Щербакам и Новоданиловке.

По результатам атак сообщается о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Однако, к счастью, жертв среди мирного населения не было.

В Запорожской области прогремел взрыв после сообщения о вражеских дронах31 дек. 2024, 20:32 • 15995 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье