Окупанти завдали 227 ударів по Запорізькій області: що відомо про наслідки

Протягом минулої доби окупанти завдали 227 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, зокрема по Степногірську, Запоріжжю та кількох інших громадах. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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За інформацією обласної військової адміністрації, ворог використав авіацію, безпілотники, артилерію та РСЗВ.

Загарбники здійснили шість авіаударів по Степногірську. Крім того, 124 БпЛА різних модифікацій атакували кілька населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та інші. Зокрема, понад 90 артилерійських обстрілів було зафіксовано по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам та ще низці населених пунктів. Відзначено також 7 обстрілів із РСЗВ по Щербаках та Новоданилівці.

За результатами атак повідомляється про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Однак, на щастя, жертв серед мирного населення не було.

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