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Окупанти завдали 227 ударів по Запорізькій області: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 23288 перегляди

Російські війська атакували 12 населених пунктів Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Зафіксовано руйнування інфраструктури, проте жертв серед цивільних немає.

Протягом минулої доби окупанти завдали 227 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, зокрема по Степногірську, Запоріжжю та кількох інших громадах. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За інформацією обласної військової адміністрації, ворог використав авіацію, безпілотники, артилерію та РСЗВ.

Загарбники здійснили шість авіаударів по Степногірську. Крім того, 124 БпЛА різних модифікацій атакували кілька населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та інші. Зокрема, понад 90 артилерійських обстрілів було зафіксовано по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам та ще низці населених пунктів. Відзначено також 7 обстрілів із РСЗВ по Щербаках та Новоданилівці.

За результатами атак повідомляється про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Однак, на щастя, жертв серед мирного населення не було.

У Запорізькій області пролунав вибух після повідомлення про ворожі дрони31.12.24, 22:32 • 21666 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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