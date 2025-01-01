Вибухи пролунали в Запорізькій області: окупанти атакують регіон

Армія рф атакує Запорізьку область, пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Кілька вибухів у районі Степногірська. Загроза авіабомб на Запоріжжя - ворог атакує територію області", - повідомив Федоров.

Він також закликав жителів до закінчення тривоги залишатися у безпечних місцях.

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