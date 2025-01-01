Вибухи пролунали в Запорізькій області: окупанти атакують регіон
Київ • УНН
У районі Степногірська пролунало кілька вибухів внаслідок атаки російських військ. Голова ОВА попередив про загрозу авіабомб та закликав жителів залишатися в укриттях.
Армія рф атакує Запорізьку область, пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Кілька вибухів у районі Степногірська. Загроза авіабомб на Запоріжжя - ворог атакує територію області", - повідомив Федоров.
Він також закликав жителів до закінчення тривоги залишатися у безпечних місцях.
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