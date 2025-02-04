Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState
Киев • УНН
DeepState сообщает об успехах противника на нескольких направлениях фронта. Зафиксировано продвижение в районе Часового Яра, а также в Серебряном, Новоандреевке и Надиевке.
На фронте противник достиг определенных успехов на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По последним данным, зафиксировано продвижение в районе Часового Яра, а также в населенных пунктах Серебряное, Новоандреевка и Надиевка. Эти территории расположены на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.
Стоит отметить, что ситуация на фронте постоянно меняется, и официальные источники пока не подтвердили эти сообщения. Рекомендуется следить за обновлениями от Генерального штаба Вооруженных сил Украины и других официальных структур для получения актуальной информации.
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