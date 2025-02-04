Ворог просунувся в районі Часового Яру та ще трьох населених пунктів - DeepState

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Київ • УНН

 • 81260 перегляди

DeepState повідомляє про успіхи противника на кількох напрямках фронту. Зафіксовано просування в районі Часового Яру, а також у Срібному, Новоандріївці та Надіївці.

На фронті противник досяг певних успіхів на кількох напрямках. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

За останніми даними, зафіксовано просування в районі Часового Яру, а також у населених пунктах Срібне, Новоандріївка та Надіївка. Ці території розташовані на сході України, де тривають активні бойові дії.

Варто зазначити, що ситуація на фронті постійно змінюється, і офіційні джерела поки не підтвердили ці повідомлення. Рекомендується стежити за оновленнями від Генерального штабу Збройних сил України та інших офіційних структур для отримання актуальної інформації.

Окупанти повернули контроль над Новомлинськом на Харківщині - DeepState01.02.25, 00:49 • 30275 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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