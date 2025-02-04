Ворог просунувся в районі Часового Яру та ще трьох населених пунктів - DeepState

На фронті противник досяг певних успіхів на кількох напрямках. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За останніми даними, зафіксовано просування в районі Часового Яру, а також у населених пунктах Срібне, Новоандріївка та Надіївка. Ці території розташовані на сході України, де тривають активні бойові дії.

Варто зазначити, що ситуація на фронті постійно змінюється, і офіційні джерела поки не підтвердили ці повідомлення. Рекомендується стежити за оновленнями від Генерального штабу Збройних сил України та інших офіційних структур для отримання актуальної інформації.

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