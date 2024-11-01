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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Возвращение домой": в Киеве появилась новая бронзовая мини-скульптура

"Возвращение домой": в Киеве появилась новая бронзовая мини-скульптура

Киев  •  УНН

11:54 • 1586 просмотра

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На железнодорожном вокзале Киева установили новую скульптуру проекта «Ищи!» с изображением двух поездов. Минискульптура символизирует возвращение украинцев с фронта и из-за рубежа домой.

В Киеве появилась новая бронзовая скульптурка проекта «Шукай!» - «Возвращение домой», сообщили в проекте, пишет УНН.

Детали

Как указано, минискульптура представляет собой два поезда, которые прибывают на первую платформу «железных ворот» Киева. Один из поездов - с военными из Краматорска, другой - из-за границы. «Таким образом, железнодорожный вокзал становится локацией-символом украинцев, которые направляются домой или возвращаются с фронта», - отметили в проекте. Символ размещен вблизи лаунжа.

У персонажей, изображенных на скульптурке «Возвращение домой», есть прототипы: это и военный со своей женой, которая приехала в Краматорск поездом, чтобы узнать с мужем пол их будущего ребенка; это и мальчик с потерянной в поезде, а затем возвращенной железнодорожниками игрушкой; это и семья из Мариуполя. Однако это посвящение не именно этим, а миллионам подобных историй. С момента открытия скульптура будет служить напоминанием о важности возвращения всех украинцев домой.

Киевскую перепичку увековечили на фасаде дома, где продают легендарный стритфуд10 октября 2024, 06:29 • 12839 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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mariupolМариуполь
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