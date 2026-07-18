Возмущение среди военных после увольнения Федорова с должности министра обороны растет - BBC

Решение президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военных и ветеранов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на опрошенных военнослужащих, экспертов и общественных деятелей, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников издания, Федорова считают одним из главных двигателей технологических реформ в армии, развития беспилотников и цифровизации оборонного сектора. Некоторые военные назвали его увольнение "пощечиной" для военнослужащих и выразили опасения, что начатые им изменения могут быть свернуты.

Спор с Сырским и опасения за реформы

BBC отмечает, что, по словам президента Зеленского, между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возник глубокий конфликт, из-за которого они "не могли находиться в одной комнате". Сам Федоров ранее заявлял, что его реформы блокировались.

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Опрошенные изданием военные по-разному оценивают роль Сырского. Часть критикует его за консервативный стиль управления, тогда как другие подчеркивают, что на данный момент не видят ему равноценной замены.

Эксперты и представители общественного сектора, в частности исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк, выразили обеспокоенность, что отставка Федорова может затормозить цифровизацию Министерства обороны и внедрение новых технологий, несмотря на заверения властей о продолжении реформ.

По данным BBC, увольнение Федорова также стало поводом для протестов, участники которых призывают пересмотреть кадровое решение президента.

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