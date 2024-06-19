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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 10:15  •  2986 просмотра

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По словам Невядомского, судья имеет право лично обратиться к Генпрокурору с заявлением о давлении на него. Он также может обратиться в Совет судей Украины и ССУ может тоже обратиться к Генпрокурору и ВСП.

Судья, на которого оказывается давление, должен заявить об этом в Высший совет правосудия. ВСП в свою очередь должен обратиться к Генеральному прокурору, который обязан провести проверку и если факт давления подтвердится, открыть уголовное производство. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Судья, который подвергается давлению, должен обратиться в ВСП с заявлением об осуществлении на него неправомерного давления и ВСП принимает по этому поводу решение и в случае установления факта давления обращается к Генеральному прокурору, который обязан провести проверку по результатам которой может возбудить уголовное дело (внести сведения в ЕРДР) или предоставить ответ об отсутствии оснований

- отметил Невядомский. 

Генпрокурор также должен обязательно в установленный законом срок предоставить ответ ВСП о проведенной проверке и принятом решении по ее результатам. 

Кроме того, по словам Невядомского, судья имеет право лично обратиться к Генпрокурору с заявлением о давлении на него.

Он также может обратиться в Совет судей Украины и ССУ может тоже обратиться к Генпрокурору и ВСП. 

Напомним

Ранее Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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