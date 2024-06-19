У Всеукраїнській асоціації суддів у відставці порадили, як діяти суддям у разі тиску на них

Суддя, на якого здійснюється тиск, повинен заявити про це до Вищої ради правосуддя. ВРП своєю чергою має звернутися до Генерального прокурора, який зобовʼязаний провести перевірку і якщо факт тиску підтвердиться, відкрити кримінальне провадження. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Після того Гетманцев опублікував ще один допис, у якому розкритикував рішення колегії суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду. Вони визнали, що Нацбанк ухвалив незаконне рішення про позбавлення ліцензії та старт ліквідації банку "Конкорд". Ймовірно таким чином Гетманцев хотів вплинути на суддів, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

Суддя, який піддається тиску, має звернутися до ВРП із заявою про здійснення на нього неправомірного тиску і ВРП ухвалює з цього приводу рішення і у разі встановлення факту тиску звертається до Генерального прокурора, який зобовʼязаний провести перевірку за результатами якої може порушити кримінальну справу (внести відомості до ЄРДР) або надати відповідь про відсутність підстав - зазначив Невʼядомський.

Генпрокурор також повинен обовʼязково в установлений законом строк надати відповідь ВРП щодо проведеної перевірки та ухваленого рішення за її результатами.

Крім того, за словами Невʼядомського, суддя має право особисто звернутися до Генпрокурора із заявою про тиск на нього.

Він також може звернутися до Ради суддів України і РСУ може теж звернутися до Генпрокурора та ВРП.

Нагадаємо

Раніше Невʼядомський наголосив, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.