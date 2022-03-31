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Отказались уходить с российского рынка: Кулеба призвал компанию Ritter Sport подумать о репутации

Киев • УНН

 • 309777 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался прекратить работу в россии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пребывание на российском рынке нанесет фатального вреда репутации компании. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Отказались уходить с российского рынка: Кулеба призвал компанию Ritter Sport подумать о репутации

Цитата

"Ritter Sport отказывается выйти из россии, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании. Однако пребывание в рф приносит худшие последствия, например, роковой вред репутации. Прекратите спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните название своего бренда и прибыль", - написал Кулеба.

Также он призвал мир бойкотировать продукцию компании.

Контекст 

Как заявил представитель компании, прекращение работы на российском рынке означает для Ritter Sport резкое сокращение производства. Также по его словам, остановка поставок в россию негативно скажется на фермерах, которые выращивают какао-бобы.

Дополнения 

На рф приходится около 7% объема бизнеса Ritter Sport.

Ritter Sport refuses to pull out of Russia citing possible ‘serious effects’ for the company. However, remaining in Russia brings worse effects, such as a fatal damage to reputation. Stop sponsoring war crimes, Ritter Sport. Save your brand’s name and profits.#BoycottRitterSportpic.twitter.com/cx0t3KNAHV

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)March 30, 2022

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