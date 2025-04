Відмовились йти з російського ринку: Кулеба закликав компанію Ritter Sport подумати про репутацію

Цитата

"Ritter Sport відмовляється вийти з росії, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії. Однак перебування в рф приносить гірші наслідки, наприклад, фатальну шкоду репутації. Припиніть спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть назву свого бренду та прибуток", - написав Кулеба.

Також він закликав світ бойкотувати продукцію компанії.

Контекст

Як заявив представник компанії, припинення роботи на російському ринку означає для Ritter Sport різке скорочення виробництва. Також за його словами, зупинка постачання в росію негативно позначиться на фермерах, які вирощують какао-боби.

Доповнення

На рф припадає близько 7% обсягу бізнесу Ritter Sport.

Ritter Sport refuses to pull out of Russia citing possible ‘serious effects’ for the company. However, remaining in Russia brings worse effects, such as a fatal damage to reputation. Stop sponsoring war crimes, Ritter Sport. Save your brand’s name and profits. #BoycottRitterSport pic.twitter.com/cx0t3KNAHV

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2022