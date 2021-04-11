Издание Vice удалило статью с отретушированными фото жертв геноцида в Камбодже: на части кадров автор добавил улыбку

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Накануне издание Vice опубликовало интервью с ирландским ретушером и фотографом Мэттом Лафри, специалистом колоризации исторических снимков. В интервью он рассказывал о своем проекте по реставрации и колоризации фотографий из Музея геноцида Туольсленг в столице Камбоджи Пномпене, пишет УНН.

Детали

Этот музей находится в бывшей тюрьме S-21. Тюрьма была открыта в здании бывшей школы после того, как коммунистическое движение “Красных кхмеров” под руководством Пол Пота пришло к власти в Камбодже в 1975 году. За время правления “красных кхмеров”, продлившегося до 1979 года, в стране погибли около двух миллионов человек. В S-21 в этот период побывали 20 тысяч человек, 18 тысяч из них были убиты. Сейчас в музее выставлены черно-белые фотографии некоторых заключенных.

В интервью Лафри рассказал, что начал заниматься этим проектом в прошлом году, а сейчас надеется, что раскрашенные им фото также будут выставляться в Музее геноцида. В качестве иллюстраций материал сопровождали несколько фото после колоризации.

Пример одной из фотографий:

Matt Loughrey in Vice is not colourising S21 photographs. He is falsifying history: pic.twitter.com/z6J99J7BOE

— John Vink (@vinkjohn) April 10, 2021

После публикации в соцсетях заметили, что фото до и после обработки Лафри отличаются не только цветом. На некоторых из них у заключенных появились улыбки. Об этом же заявило министерство культуры Камбоджи, добавив, что ирландский ретушер “серьезно задел достоинство жертв”. Министерство потребовало от Vice удалить материал — и издание сделало это (однако материал доступен в кэше). Кроме того, Центр изучения и сохранения культурного наследия Юго-Восточной Азии запустил петицию с призывом к Лафри больше не прикасаться к фотографиям жертв геноцида в Камбодже.

#Cambodia: "The Ministry of Culture & Fine Arts would like to take this opportunity to call Matt Loughrey & @VICE to remove these images from their media. We urge researchers, artists, and the public not to manipulate any historical sources to respect the victims." pic.twitter.com/nI5AZ13MnO

— Noan Sereiboth (@noansereiboth) April 11, 2021

Сам Лафри пока публично не комментировал обвинения. А в частных переписках утверждал, что не занимался “фальсификацией истории или чем-то в этом духе”. При этом в интервью Vice есть фрагмент об улыбках на лицах жертв.

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