Видання Vice видалило статтю з відретушованими фото жертв геноциду у Камбоджі: на частині кадрів автор додав посмішку

Деталі

Цей музей знаходиться в колишній в’язниці S-21. В’язниця була відкрита в будівлі колишньої школи після того, як комуністичний рух “Червоних кхмерів” під керівництвом Пол Пота прийшов до влади у Камбоджі в 1975 році. За час правління “червоних кхмерів”, що тривав до 1979 року, в країні загинули близько двох мільйонів осіб. В S-21 в цей період побували 20 тисяч осіб, 18 тисяч з них були вбиті. Зараз в музеї виставлені чорно-білі фотографії деяких ув’язнених.

В інтерв’ю Лафрі розповів, що почав займатися цим проектом в минулому році, а зараз сподівається, що розфарбовані їм фото також будуть виставлятися в Музеї геноциду. В якості ілюстрацій матеріал супроводжували декілька фото після колоризації.

Приклад однієї з фотографій:

Matt Loughrey in Vice is not colourising S21 photographs. He is falsifying history: pic.twitter.com/z6J99J7BOE

— John Vink (@vinkjohn) April 10, 2021

Після публікації в соцмережах помітили, що фото до і після обробки Лафрі відрізняються не тільки кольором. На деяких з них в ув’язнених з’явилися усмішки. Про це ж заявило міністерство культури Камбоджі, додавши, що ірландський ретушер “серйозно зачепив гідність жертв”. Міністерство зажадало від Vice видалити матеріал — і видання зробило це (проте матеріал доступний в кеші). Крім того, Центр вивчення і збереження культурної спадщини Південно-Східної Азії запустив петицію із закликом до Лафрі більше не торкатися до фотографій жертв геноциду в Камбоджі.

#Cambodia : “The Ministry of Culture & Fine Arts would like to take this opportunity to call Matt Loughrey & @VICE to remove these images from their media. We urge researchers, artists, and the public not to manipulate any historical sources to respect the victims. ” pic.twitter.com/nI5AZ13MnO

— Noan Sereiboth (@noansereiboth) April 11, 2021

Сам Лафрі поки публічно не коментував звинувачення. А в приватних листування стверджував, що не займався “фальсифікацією історії або чимось в цьому дусі”. При цьому в інтерв’ю Vice є фрагмент про усмішки на обличчях жертв.