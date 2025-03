Крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Хитроу в Лондоне

“Возгорание охватило площадь размером с четыре футбольных поля”, — говорится в сообщении. С ближайшего поля эвакуировали в безопасное место 14 лошадей.

Дым от пожара виден недалеко от аэропорта, но в настоящее время это не повлияло на отправку рейсов.

С огнем борются 15 пожарных машин и 97 человек. Пожарная бригада была вызвана на место ЧП в 15:59 по местному времени (17:59 по киевскому). На месте работают пожарные с Фелтема и прилегающих пожарных станций.

Причина возгорания пока не известна.

В Twitter-аккаунте аэропорта Хитроу Heathrow Noise, который информирует об изменениях в работе воздушной гавани, сообщается об изменениях на взлетно-посадочных полосах из-за пожара. “... Из-за большого пожара с целью сохранения безопасности полетов мы будем менять взлетно-посадочные полосы”, — уточняется в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Due to large fire to SE of the airfield & in order to preserve flight safety we will be changing runways from 1800Hrs, arriving Rwy 27R & departing Rwy 27L. Please accept our apologies for any inconvenience caused. We will resume the normal alternation pattern as soon as possible

— Heathrow Noise (@HeathrowNoise) 14 июля 2018