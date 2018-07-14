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Велика пожежа сталася неподалік аеропорту Хітроу в Лондоні

Велика пожежа сталася неподалік аеропорту Хітроу в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Велика пожежа сталася в суботу недалеко від лондонського аеропорту Хітроу. Спалахнула трава на автодорозі Стайнс-роуд у районі міста Фелтем на захід від Лондона, передає УНН з посиланням на Daily Express.

“Займання охопило площу розміром зі чотири футбольні поля”, — йдеться в повідомленні. З найближчого поля евакуювали у безпечне місце 14 коней.

Дим від пожежі видно недалеко від аеропорту, але в даний час це не вплинуло на відправку рейсів.

Як вказала корпорація Бі-бі-сі з посиланням на лондонські пожежні служби, вогонь охопив площу “розміром зі чотири футбольні поля”.

З вогнем борються 15 пожежних машин і 97 чоловік. Пожежна бригада була викликана на місце НП о 15:59 за місцевим часом (17:59 за київським). На місці працюють пожежники з Фелтема і прилеглих пожежних станцій.

Причина спалаху поки не відома.

У Twitter-акаунті аеропорту Хітроу Heathrow Noise, який інформує про зміни у роботі повітряної гавані, повідомляється про зміни на злітно-посадочних смугах через пожежу. “...Через велику пожежу з метою збереження безпеки польотів ми будемо міняти злітно-посадочні смуги”, — уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека.

Due to large fire to SE of the airfield & in order to preserve flight safety we will be changing runways from 1800Hrs, arriving Rwy 27R & departing Rwy 27L. Please accept our apologies for any inconvenience caused. We will resume the normal alternation pattern as soon as possible

— Heathrow Noise (@HeathrowNoise) 14 липня 2018 р.

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