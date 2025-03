Огромный астероид пролетит рядом с Землей сегодня

Детали

Ученые говорят, что это событие, которое случается раз в жизни, не станет началом научно-фантастического фильма-катастрофы.

По данным NASA, астероид 7482 (1994 PC1) должен пролететь мимо Земли во вторник.

Исследователи говорят, что астероид диаметром 1 километр пролетит на расстоянии около 0,01325 астрономических единиц, или 1,2 миллиона миль, от атмосферы Земли.

По мнению исследователей, это расстояние не представляет никакой угрозы для Земли.

По данным NASA, последний раз астероид находился так близко к орбите Земли 89 лет назад.

В следующий раз астероид приблизится так близко к Земле в 2105 году.

Near-Earth#asteroid1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our#PlanetaryDefenseexperts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 Million miles away next Tues., Jan. 18.



Track it yourself here:https://t.Co/JMAPWiirZhpic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022