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Шахед-136

Величезний астероїд пролетить поряд із Землею сьогодні

Величезний астероїд пролетить поряд із Землею сьогодні

Київ • УНН

 • 26081 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. За словами астрономів, астероїд, який більш ніж утричі перевищує розмір Емпайр-стейт-білдинг, наблизиться до орбіти Землі у вівторок. Про це пише УНН з посиланням на NASA.

Деталі

Вчені кажуть, що ця подія, яка трапляється раз у житті, не стане початком науково-фантастичного фільму-катастрофи.

За даними NASA, астероїд 7482 (1994 PC1) повинен пролетіти повз Землю у вівторок.

Дослідники кажуть, що астероїд діаметром 1 кілометр пролетить з відривом близько 0,01325 астрономічних одиниць, чи 1,2 мільйона миль, від атмосфери Землі.

На думку дослідників, ця відстань не становить жодної загрози для Землі.

За даними NASA, востаннє астероїд знаходився так близько до орбіти Землі 89 років тому.

Наступного разу астероїд наблизиться так близько до Землі у 2105 році.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022

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