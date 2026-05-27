В Украину вернется прохлада, местами пройдут дожди и усилится ветер
Киев • УНН
28 мая в Украине похолодает до +15 градусов из-за атмосферного фронта. Ожидаются локальные дожди и усиление ветра до штормовых порывов.
28 мая погода в Украине изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта, который принесет похолодание, порывистый ветер и местами кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
Завтра, 28-го мая, территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные
За холодным фронтом распространится холодный же воздух, поэтому температура воздуха ощутимо снизится, днем до +15+19 градусов, на юге ожидается +20+23 градуса.
Из-за поступления холодного воздуха и его взаимодействия с более теплыми массами воздуха усилится ветер, местами возможны штормовые порывы.
В Киеве 28-го мая ожидается сильный северо-западный ветер, есть вероятность небольшого дождя, похолодает до +15 градусов.
До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к премьере лета, снова потеплеет
Грозовые дожди и до 28° тепла - прогноз погоды на 27 мая27.05.26, 08:10 • 3240 просмотров