В Украину вернется прохлада, местами пройдут дожди и усилится ветер

28 мая погода в Украине изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта, который принесет похолодание, порывистый ветер и местами кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Завтра, 28-го мая, территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные

За холодным фронтом распространится холодный же воздух, поэтому температура воздуха ощутимо снизится, днем до +15+19 градусов, на юге ожидается +20+23 градуса.

Из-за поступления холодного воздуха и его взаимодействия с более теплыми массами воздуха усилится ветер, местами возможны штормовые порывы.

В Киеве 28-го мая ожидается сильный северо-западный ветер, есть вероятность небольшого дождя, похолодает до +15 градусов.

До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к премьере лета, снова потеплеет