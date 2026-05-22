В Украине намекают, что мирные переговоры при посредничестве США приближаются к точке истощения — СМИ
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил об истощении формата переговоров при посредничестве США. Европа рассматривает возможность прямого диалога с путиным для достижения прогресса.
В условиях, когда Европа теперь стремится играть ведущую роль в прямых контактах с россией, Украина заявляет, что переговоры при посредничестве США приближаются к точке истощения, передает УНН со ссылкой на Independent.
Детали
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в пятницу: "У меня сложилось впечатление, что этот формат (при посредничестве США - ред.) постепенно приближается к точке, когда возможные дискуссии на этом уровне исчерпываются. Иногда одни и те же вопросы обсуждаются несколько раз".
Издание отмечает, что с момента срыва переговоров в феврале был достигнут незначительный ощутимый прогресс в прекращении войны. А поскольку США теперь заняты Ираном, Европа рассматривает возможность возобновления диалога с владимиром путиным.
Сибига оценил, что участие Европы является одним из способов активизации процесса. Другой вариант, добавил он, — это встреча на уровне лидеров, к чему Украина стремится.
