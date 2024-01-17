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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 11:35  •  21059 просмотра

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По мнению Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", украинская судебная система переживает кризис из-за неэффективной реформы, а также из-за проблем с прозрачностью отбора судей.

В украинской судебной системе возник огромный кризис из-за реформы, которая оказалась неэффективной. Ведь в процессе отбора судей ничего не изменилось, кроме конечного бенефициара этого процесса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Актуальна ли реформа? Да, конечно, это не зависит от того есть ли у нас война или нет, это надо делать, потому что мы получили огромный кризис в судебной системе из-за существующей судебной реформы, мы тысячи судей не досчитываемся в местных судах сейчас, и этот вопрос с места не сдвигается. Так какая эффективность этой реформы

- отметил Клочок.

Кроме того, по его словам, в Украине искажен принцип прозрачности отбора кандидатов на должности судей, как и на должности госслужащих высшего ранга из-за того, что органы, которые отбирают кандидатов, подотчетны тем органам, куда их отбирают, а потому не являются независимыми.

В частности, при Высшей квалификационной комиссии судей создан общественный совет добропорядочности, который отбирает кандидатов на должности судей и дальше их кандидатуры согласовывают ВККС и Высший совет правосудия.

Клочок отметил, что такой принцип существует еще со времен президентства Виктора Януковича, когда вместо ВСП был Высший совет юстиции, а судей назначал парламент.

"Вот судебная реформа - в чем она заключалась, что забрали полномочия окончательного назначения судей из парламента, потому что их голосовали раньше, и передали это Офису Президента... Изменился только конечный, скажем так, бенефициар этого процесса - тогда была Верховная рада, сейчас это Офис Президента. Эта судебная реформа была проведена при (экс-президенте) П.Порошенко, она закреплена в Конституции. Но суть отбора кандидатов на должности судей это не изменило. То есть мы не получили другого качества судей. И сейчас все разговоры крутятся вокруг этого", - отметил Клочок.

Один из выходов из сложившейся ситуации эксперт видит в назначении судей на должности путем проведения выборов.

"Поэтому история со всеми этими выходами материалов (о том, что экс-депутат, обвиняемый в серии заказных убийств и госизмене Александр Шепелев мог подкупить судей Верховного суда по делу о побеге из-под стражи - ред. ) она в двух плоскостях - отсутствии как таковой судебной реформы, ее не было... И второе - потому что со времен Януковича ни один Президент не задался вопросом стоит ли нам продолжать проводить следственные действия, процессуальные в соответствии с УПК который есть", - отметил Клочок

По его мнению, Уголовный процессуальный кодекс сейчас дает возможности избежания ответственности до фактически оглашения приговора судом.

"Поэтому напоминаю всем, что мы живем сейчас по уголовно-процессуальному кодексу, который готовил еще Портнов во времена Янукова, и этому УПК у нас уже 10 лет. Я помню много нареканий по проводу него со стороны правоохранительных органов, следственных органов, меньше от судебной системы - потому что судьи как правило не комментируют законы, они их выполняют", - добавил эксперт.

Он отметил, что на УПК есть много нареканий, что дела разбиваются еще на этапе следствия и относительно подследственности дел.

Добавим

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний. О необходимости очищения Верховного суда от скомпрометировавших себя судей заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.  

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать.

Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать какие-либо доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру. Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП. По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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