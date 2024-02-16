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Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны

Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 19:29  •  6412 просмотра

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В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.

В российском петербурге силовики разгоняют акцию памяти оппозиционера Алексея Навального, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Акция проходит возле памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.

По данным росСМИ, задержаны более 20 человек. Среди задержанных - журналисты "Новой газеты" и RusNews.

Добавим

Как сообщает "Радио Свобода", в россии и за рубежом проходят акции памяти оппозиционера Алексея Навального.

Сообщение о его смерти опубликовала 16 февраля пресс-служба российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Байден назвал путина ответственным за смерть Навального16 февраля 2024, 18:13 • 16910 просмотров

Согласно сообщению СМИ, местные жители несут цветы к памятникам политзаключенным в следующих городах: Москва, Ульяновск, Новосибирск, Вятка, Томск, Мурманск, Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, Псков, Нижний Новгород, Пермь, Тверь, Киров и Белгород. В некоторых из городов - выходят на одиночные пикеты.

За рубежом акции проходят в Тбилиси, Ереване, Таллинне, Варшаве, Вильнюсе, Риге и Белграде.

"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального16 февраля 2024, 13:25 • 15187 просмотров

Антонина Туманова

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Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны

В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.

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