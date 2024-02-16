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Силовики у рф почали розганяти учасників акції пам'яті Навального: понад 20 людей затримано

Силовики у рф почали розганяти учасників акції пам'яті Навального: понад 20 людей затримано

Київ • УНН

 • 27377 перегляди

У російському санкт-петербурзі силовики почали розганяти мітинг пам'яті опозиціонера Олексія Навального і затримали понад 20 осіб, у тому числі журналістів.

У російському петербурзі силовики розганяють акцію пам'яті опозиціонера Олексія Навального, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Акція проходить біля пам'ятника жертвам політичних репресій на Воскресенській набережній.

За даними росЗМІ, затримано понад 20 осіб. Серед затриманих – журналісти "Нової газети" та RusNews.

Додамо

Як повідомляє "Радіо Свобода", в росії та за кордоном проходять акції пам'яті опозиціонера Олексія Навального.

Повідомлення про його смерть опублікувала 16 лютого пресслужба російської Федеральної служби виконання покарань.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, місцеві жителі несуть квіти до пам'ятників політв'язням в наступних містах: Москва, Ульяновськ, Новосибірськ, Вятка, Томськ, Мурманськ, Санкт-Петербург, Казань, Іжевськ, Псков, Нижній Новгород, Перм, Твер, Кіров і Бєлгород. В деяких з міст - виходять на одиночні пікети.

За кордоном акції проходять в Тбілісі, Єревані, Таллінні, Варшаві, Вільнюсі, Ризі та Белграді.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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