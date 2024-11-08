В Резерв+ появилась возможность получить отсрочку: кто может воспользоваться
Киев • УНН
В приложении Резерв+ появилась возможность получить отсрочку для студентов и лиц с инвалидностью. Система автоматически проверяет данные через реестры, но пока работает нестабильно.
В приложении Резерв+ появилась возможность получить отсрочку для студентов и лицам с инвалидностью, пишет УНН.
Детали
Как указывается в приложении, подать запрос на отсрочку могут студенты дневной или дуальной формы образования без перерывов в обучении, а также люди с инвалидностью с удостоверением из Пенсионного фонда.
"Никаких документов сканировать и прикреплять к запросу не нужно - необходимая информация автоматически загрузится из реестров", - добавили в приложении.
Отметим, что сейчас фиксируется нестабильная работа Резерв +. В частности, долго загружается информация, а также приложение выдает сообщение об ошибке в работе.
Напомним
Минобороны анонсировало запуск электронных отсрочек в приложении Резерв+ в ноябре. Первыми услугой смогут воспользоваться люди с инвалидностью и студенты-аспиранты, позже - многодетные родители.
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