В Кропивницком на 5-летнего ребенка упала металлическая сушилка: делом занялась полиция

В Кропивницком на детской площадке в результате падения металлической трубы сушилки травмировался 5-летний мальчик. Сейчас ребенок находится в больнице. Правоохранители начали расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Кировоградской области.

Детали

По данным полиции, инцидент произошел 1 июня около 22 часов в Кропивницком.

"Во время прогулки во дворе одного из многоэтажных домов, на малолетнего мальчика упала металлическая труба конструкции, предназначенной для сушки белья. Ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен каретой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение", - отметили в полиции.

Сообщается, что правоохранители, прибывшие по вызову, осмотрели место происшествия.

"Полицейские квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность". Все обстоятельства устанавливают следователи", - указали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как пишут местные паблики, на мальчика упала старая металлическая сушилка, которую не ремонтировали с советских времен.

Напомним

1 мая на Киевщине 12-летний подросток нашел в подсобном помещении родительского дома две гранаты. Во время игр со взрывоопасными предметами, один из них сдетонировал в руке ребенка. Ребенок госпитализирован.

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