У Кропивницькому на 5-річну дитину впала металева сушарка: справою зайнялася поліція
Київ • УНН
У Кропивницькому 5-річний хлопчик отримав травми внаслідок падіння металевої сушарки на дитячому майданчику. Поліція розпочала розслідування за статтею про службову недбалість.
У Кропивницькому на дитячому майданчику внаслідок падіння металевої труби сушарки травмувався 5-річний хлопчик. Нині дитина перебуває у лікарні. Правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП у Кіровоградській області.
Деталі
За даними поліції, інцидент стався 1 червня близько 22-ї години у Кропивницькому.
"Під час прогулянки в дворі одного з багатоповерхових будинків, на малолітнього хлопчика впала металева труба конструкції, призначеної для сушіння білизни. Дитина отримала тяжкі травми та була доправлена каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу", - зазначили в поліції.
Повідомляється, що правоохоронці, які прибули за викликом, оглянули місце події.
"Поліцейські кваліфікували подію за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість". Всі обставини встановлюють слідчі", - вказали у поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Як пишуть місцеві пабліки, на хлопчика впала стара металева сушарка, яку не ремонтували з радянських часів.
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