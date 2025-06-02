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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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У Кропивницькому на 5-річну дитину впала металева сушарка: справою зайнялася поліція

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

У Кропивницькому 5-річний хлопчик отримав травми внаслідок падіння металевої сушарки на дитячому майданчику. Поліція розпочала розслідування за статтею про службову недбалість.

У Кропивницькому на 5-річну дитину впала металева сушарка: справою зайнялася поліція

У Кропивницькому на дитячому майданчику внаслідок падіння металевої труби сушарки травмувався 5-річний хлопчик. Нині дитина перебуває у лікарні. Правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП у Кіровоградській області.

Деталі

За даними поліції, інцидент стався 1 червня близько 22-ї години у Кропивницькому.

"Під час прогулянки в дворі одного з багатоповерхових будинків, на малолітнього хлопчика впала металева труба конструкції, призначеної для сушіння білизни. Дитина отримала тяжкі травми та була доправлена каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу", - зазначили в поліції.

Повідомляється, що правоохоронці, які прибули за викликом, оглянули місце події.

"Поліцейські кваліфікували подію за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість". Всі обставини встановлюють слідчі", - вказали у поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Як пишуть місцеві пабліки, на хлопчика впала стара металева сушарка, яку не ремонтували з радянських часів. 

Нагадаємо

1 травня на Київщині 12-річний підліток знайшов у підсобному приміщенні батьківського будинку дві гранати. Під час ігор із вибухонебезпечними предметами, один з них здетонував у руці дитини. Дитину ушпиталили.

Директорку дитсадка у Києві, де зі сходів впав хлопчик, судитимуть через підроблені медичні книжки26.05.25, 11:41 • 3228 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоКримінал та НП
Київська область
Кіровоградська область
Кропивницький
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