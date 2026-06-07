В Кишиневе после удара молнии загорелся жилой дом, эвакуировали 15 человек
Киев • УНН
В Кишиневе из-за удара молнии загорелась мансарда пятиэтажки, спасатели эвакуировали 15 человек. В результате инцидента никто не пострадал.
Утром 7 июня в Кишиневе загорелась мансарда пятиэтажного жилого дома на улице Андрея Доги. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии во время дождя. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в 06:36. На место прибыли несколько расчетов спасателей и пожарных.
Сотрудники ГИЧС установили, что огонь охватил мансарду дома. К 07:01 пожарным удалось локализовать возгорание.
"Пожарные эвакуировали из здания 10 взрослых и пятерых детей. В результате происшествия никто не пострадал", — сообщили в ГИЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара.
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Синоптики предупреждали, что 6 и 7 июня в Молдове ожидаются дожди с грозами и градом. В некоторых районах возможны локальные подтопления.