В Киеве из горящего офисного здания спасли заблокированную женщину
Киев • УНН
В офисном здании Голосеевского района Киева произошел пожар площадью 150 кв. м, охвативший 4-5 этажи и крышу. Спасатели ГСЧС эвакуировали заблокированную женщину и передали ее медикам.
Масштабное возгорание распространялось на верхние этажи здания в Голосеевском районе столицы, пожар охватил площадь 150 кв. м. Кроме того, из одного помещений, из-за пожара не мог выйти человек. на месте возгорания работали десятки спасателей. причина инцидента выясняется.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в офисном здании в Голосеевском районе столицы и спасли женщину, которая была заблокирована в помещении и не могла самостоятельно выйти.
Среди подробностей инцидента, сейчас известно, что возгорание произошло в офисном помещении на четвертом этаже.
Возникло распространение огня на пятый этаж и крышу здания. пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 150 кв. м.
Что касается пострадавшей, - ее передали медикам для госпитализации.
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Всего на месте возгорания работали 68 спасателей и 15 единиц пожарно-спасательной техники.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
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