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В Киеве из горящего офисного здания спасли заблокированную женщину

В Киеве из горящего офисного здания спасли заблокированную женщину

Киев  •  УНН

 • 1913 просмотра

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В офисном здании Голосеевского района Киева произошел пожар площадью 150 кв. м, охвативший 4-5 этажи и крышу. Спасатели ГСЧС эвакуировали заблокированную женщину и передали ее медикам.

Масштабное возгорание распространялось на верхние этажи здания  в Голосеевском районе столицы, пожар охватил площадь 150 кв. м. Кроме того, из одного помещений, из-за пожара не мог выйти человек. на месте возгорания работали десятки спасателей. причина инцидента выясняется.

Передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в офисном здании в Голосеевском районе столицы и спасли женщину, которая была заблокирована в помещении и не могла самостоятельно выйти.

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Среди подробностей инцидента, сейчас известно, что возгорание произошло в офисном помещении на четвертом этаже.

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Возникло распространение огня на пятый этаж и крышу здания. пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 150 кв. м.

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Что касается пострадавшей, -  ее передали медикам для госпитализации.

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Всего на месте возгорания работали 68 спасателей и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

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Причину возгорания устанавливают правоохранители.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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