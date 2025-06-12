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Увеличилось число жертв авиакатастрофы в Индии: более 290 погибли

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В Индии разбился самолет Air India, направлявшийся в Лондон, погибло более 290 человек. На борту было 242 пассажира разных национальностей, выжил только один человек.

Увеличилось число жертв авиакатастрофы в Индии: более 290 погибли

Самолет рейса AI171 авиакомпании Air India, направлявшийся из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета, упав на общежитие врачей. На борту находились 242 пассажира, в том числе 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. По последним данным погибли более 290 человек, включая тех, кто находился на земле. Один человек выжил.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Самолет Air India разбился сразу после взлета в Ахмедабаде. Более 290 человек погибли. На борту было 242 человека, полиция сообщает, что найден один выживший. Среди пассажиров было 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец

- говорится в сообщении. 

Дополнение

Местные СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

 На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела. Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого находились 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. По меньшей мере один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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