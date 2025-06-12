Зросла кількість жертв авіакатастрофи в Індії: понад 290 загинули
Київ • УНН
В Індії розбився літак Air India, що прямував до Лондона, загинуло понад 290 людей. На борту було 242 пасажири різних національностей, вижила лише одна людина.
Літак рейсу AI171 авіакомпанії Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, зазнав катастрофи невдовзі після зльоту, впавши на гуртожиток лікарів. На борту перебувало 242 пасажири, зокрема 169 індійців, 53 британці, 7 португальців та 1 канадець. За останніми даними загинули понад 290 людей, включно з тими, хто перебував на землі. Одна людина вижила.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Літак Air India розбився одразу після зльоту в Ахмедабаді. Понад 290 людей загинули. На борту було 242 людини, поліція повідомляє, що знайдено одну людину, що вижила. Серед пасажирів було 169 індійців, 53 британців, 7 португальців та 1 канадець
Доповнення
Місцеві ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.
На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла. Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. Щонайменше одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад.