Зросла кількість жертв авіакатастрофи в Індії: понад 290 загинули

Літак рейсу AI171 авіакомпанії Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, зазнав катастрофи невдовзі після зльоту, впавши на гуртожиток лікарів. На борту перебувало 242 пасажири, зокрема 169 індійців, 53 британці, 7 португальців та 1 канадець. За останніми даними загинули понад 290 людей, включно з тими, хто перебував на землі. Одна людина вижила.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Літак Air India розбився одразу після зльоту в Ахмедабаді. Понад 290 людей загинули. На борту було 242 людини, поліція повідомляє, що знайдено одну людину, що вижила. Серед пасажирів було 169 індійців, 53 британців, 7 португальців та 1 канадець - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Місцеві ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.

На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла. Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. Щонайменше одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад.