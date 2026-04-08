Украину избрали в три ключевых органа ЭКОСОС в ООН
Киев • УНН
Украина вошла в состав Комитета по неправительственным организациям и двух профильных комиссий. Андрей Сибига назвал это признанием авторитета государства в ООН.
Украина только что была избрана в несколько ключевых органов ЭКОСОС. Как сообщил глава МИД Андрей Сибига, Украина присоединится к работе Комитета ООН по неправительственным организациям, а также Комиссии ООН по народонаселению и развитию и Комиссии ООН по науке и технике в интересах развития, передает УНН.
Важный результат для нас в ООН: Украина только что избрана в несколько ключевых органов ЭКОСОС. Это четкое признание нашей активной роли и авторитета в многосторонней дипломатии
Глава МИД добавил, что Украина присоединится к работе Комитета ООН по неправительственным организациям, а также Комиссии ООН по народонаселению и развитию и Комиссии ООН по науке и технике в интересах развития.
Благодарны государствам-членам ЭКОСОС за их ценную поддержку. Мы готовы превратить этот мандат в практические результаты — укрепляя сотрудничество и продвигая ключевые приоритеты развития. Украина остается приверженной принципиальной и результативной работе в рамках ООН
