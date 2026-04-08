Украинские экспертные миссии продолжат свою работу в странах Ближнего Востока и Залива - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские экспертные миссии продолжат свою работу в странах Ближнего Востока и Залива, добавив, что задача построить новую систему защиты остается. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Только что были доклады Службы безопасности Украины – генерал-майора Хмары и генерал-майора Поклада. Я благодарен за то, что наши операции всегда сильны. Я хочу также отметить подразделения Службы, которые вместе с другими элементами Сил обороны и безопасности защищают Украину на передовой. Центр спецназначения "А" СБУ – первый по итогам марта по применению дронов, наиболее результативно - сказал Зеленский.

Он отметил, что военные эксперты СБУ отличились также и в настройке защиты для некоторых партнеров на Ближнем Востоке – в рамках тех экспертных миссий, которые были направлены Украиной в регион.

Наши экспертные миссии продолжат свою работу в странах Ближнего Востока и Залива. Построить новую систему защиты – эта задача остается, и на основе наших долгосрочных договоренностей мы будем привлекать необходимые подразделения - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены и приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива, анонсировав, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе.