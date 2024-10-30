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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала Австрию присоединиться к коалиции по разминированию

Киев  •  УНН

14:12 • 6154 просмотра

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Украина пригласила Австрию присоединиться к Коалиции разминирования и инвестировать в производство средств защиты от ракет. Стороны также обсудили подготовку украинских военных.

Украина пригласила Австрию в коалицию разминирования и призвала инвестировать в производство электронных средств защиты населения от российских ракет и беспилотников. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время переговоров с послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Заместитель министра пригласил Австрию присоединиться к коалиции разминирования и проинформировал о возможностях инвестирования в украинскую промышленность, в частности в производство средств для разминирования и электронных средств защиты гражданского населения от ракет и беспилотников

- сообщило Минобороны.

Кроме того, стороны обсудили ценность вклада миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM).  Боев также поблагодарил Австрию за финансовую, дипломатическую и гуманитарную поддержку. 

Отмечается, что Австрия уже присоединилась к важным инициативам по восстановлению энергетической инфраструктуры, реабилитации наших гражданских людей, разминированию.

«Есть потенциал для усиления такого сотрудничества», - отметил Боев.

Напомним,

Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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