Украина призвала Австрию присоединиться к коалиции по разминированию

Украина пригласила Австрию в коалицию разминирования и призвала инвестировать в производство электронных средств защиты населения от российских ракет и беспилотников. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время переговоров с послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Заместитель министра пригласил Австрию присоединиться к коалиции разминирования и проинформировал о возможностях инвестирования в украинскую промышленность, в частности в производство средств для разминирования и электронных средств защиты гражданского населения от ракет и беспилотников - сообщило Минобороны.

Кроме того, стороны обсудили ценность вклада миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM). Боев также поблагодарил Австрию за финансовую, дипломатическую и гуманитарную поддержку.

Отмечается, что Австрия уже присоединилась к важным инициативам по восстановлению энергетической инфраструктуры, реабилитации наших гражданских людей, разминированию.

«Есть потенциал для усиления такого сотрудничества», - отметил Боев.

Напомним,

Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.