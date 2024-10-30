Україна закликала Австрію долучитись до коаліції з розмінування
Київ • УНН
Україна запросила Австрію приєднатися до Коаліції розмінування та інвестувати у виробництво засобів захисту від ракет. Сторони також обговорили підготовку українських військових.
Україна запросила Австрію до коаліції розмінування та закликала інвестувати у виробництво електронних засобів захисту населення від російських ракет і безпілотників. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час переговорів з послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо, повідомляє УНН із посиланням на Міноборони.
Заступник міністра запросив Австрію долучитися до коаліції розмінування та поінформував про можливості інвестування в українську промисловість, зокрема у виробництво засобів для розмінування та електронних засобів захисту цивільного населення від ракет і безпілотників
Крім того, сторони обговорили цінність внеску місії ЄС з підготовки українських військових (EUMAM). Боєв також подякував Австрії за фінансову, дипломатичну та гуманітарну підтримку.
Зазначаєтсья, що Австрія вже долучилася до важливих ініціатив з відновлення енергетичної інфраструктури, реабілітації наших цивільних людей, розмінування.
"Маємо потенціал для посилення такого співробітництва", – зазначив Боєв.
Нагадаємо
Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.