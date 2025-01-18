Украина и Катар обсудили важные вопросы: что решили министры
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с госминистром Катара. Стороны обсудили гуманитарную инициативу «Food from Ukraine» и возвращение украинских детей.
Украина продолжает активный диалог с Катаром для развития двусторонних отношений и решения глобальных вопросов. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулейфи.
Встреча стала логическим продолжением контактов между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время переговоров стороны обсудили ряд важных вопросов, среди которых сотрудничество в рамках гуманитарной инициативы "Food from Ukraine", усилия по возвращению украинских детей и дальнейшее укрепление международного партнерства.
Напомним
Президент Украины провел разговор с эмиром Катара по возвращению депортированных детей и гуманитарной помощи. Катар способствовал возвращению 53 детей и предоставил им медицинскую помощь, обсудили также поддержку Сирии.
Возвращение украинских детей и поддержка Сирии: о чем Зеленский говорил с эмиром Катара08.01.25, 20:12 • 20199 просмотров