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Украина и Катар обсудили важные вопросы: что решили министры

Украина и Катар обсудили важные вопросы: что решили министры

Киев  •  УНН

 • 11844 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с госминистром Катара. Стороны обсудили гуманитарную инициативу «Food from Ukraine» и возвращение украинских детей.

Украина продолжает активный диалог с Катаром для развития двусторонних отношений и решения глобальных вопросов. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулейфи. 

Встреча стала логическим продолжением контактов между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время переговоров стороны обсудили ряд важных вопросов, среди которых сотрудничество в рамках гуманитарной инициативы "Food from Ukraine", усилия по возвращению украинских детей и дальнейшее укрепление международного партнерства. 

Напомним

Президент Украины провел разговор с эмиром Катара по возвращению депортированных детей и гуманитарной помощи. Катар способствовал возвращению 53 детей и предоставил им медицинскую помощь, обсудили также поддержку Сирии.

Возвращение украинских детей и поддержка Сирии: о чем Зеленский говорил с эмиром Катара08.01.25, 20:12 • 20199 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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