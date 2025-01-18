Україна та Катар обговорили важливі питання: що вирішили міністри
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з держміністром Катару. Сторони обговорили гуманітарну ініціативу "Food from Ukraine" та повернення українських дітей.
Україна продовжує активний діалог із Катаром задля розвитку двосторонніх відносин та вирішення глобальних питань. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним міністром закордонних справ Катару Мохаммедом бін Абдулазізом Аль Хулейфі.
Зустріч стала логічним продовженням контактів між Президентом України Володимиром Зеленським та Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Під час переговорів сторони обговорили низку важливих питань, серед яких співпраця в рамках гуманітарної ініціативи "Food from Ukraine", зусилля щодо повернення українських дітей та подальше зміцнення міжнародного партнерства.
Нагадаємо
Президент України провів розмову з еміром Катару щодо повернення депортованих дітей та гуманітарної допомоги. Катар сприяв поверненню 53 дітей та надав їм медичну допомогу, обговорили також підтримку Сирії.
Повернення українських дітей та підтримка Сирії: про що Зеленський говорив з еміром Катару08.01.25, 20:12 • 20580 переглядiв