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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

Киев  •  УНН

 • 5621 просмотра

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Украина примет участие в саммите Объединенных экспедиционных сил в онлайн формате. На саммите обсудят помощь в комплектовании украинских бригад, в частности новой бригады при поддержке Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммите Объединенных экспедиционных сил, где планируется участие Украины онлайн, будет обсуждена подготовка и помощь в комплектовании украинских бригад, в том числе и помощь Франции по комплектованию новой бригады. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает УНН.

Детали

Во время встречи с Михалом, Зеленский заявил, что Украина приглашена принять участие в саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF), ведь Украина хочет иметь постоянный статус участника объединения.

"Мы также адресовали эти сигналы премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Пока у нас нет постоянного действующего статуса, мы, как приглашенные гости, будем обращаться, как прошлые годы. В прошлом году я обращался онлайн, и поэтому обязательно мы будем иметь такую возможность. Что очень важно обсудить с нашими друзьями - это подготовка, помощь в комплектовании украинских бригад. Мы получили позитив с французской стороной, сейчас мы будем говорить с Францией относительно комплектования новой бригады, мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, то есть это их вклад, но этого мало", - сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что Украина обращалась к нордическим странам относительно их участия в подготовке украинских бригад.

"Для нас важны эти бригады, мы не собираемся сдаваться путину и россиянам, поэтому для нас важна эта поддержка", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии объясняет, почему Украине нужна непоколебимая поддержка от партнеров, ведь на украинской земле находится боеспособная российская армия, и если Украина упадет, то российский диктатор владимир путин вернутся и в Сирию, и в Африку, и во многие другие регионы, которые его интересуют.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
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