Участников сессии ПА ОБСЕ встретили акцией против российской агрессии в отношении Украины

"Сегодня в Вене начинается зимняя сессия ПА ОБСЕ. На входе в Хофбург депутатов встречает демонстрация против продолжающейся российской агрессии против Украины", - сообщили в постпредстве.

Хофбург в Вене является штаб-квартирой ряда международных организаций.

Напомним, 21 февраля в Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На сессии планируют обсуждать вопросы безопасности и экономики, гуманитарные вопросы, а также некоторые вопросы политики и экологии.

#OSCEPA Winter Session starts today in Vienna. While members of parliaments arrive to Hofburg, protest against Russian aggression is taking place at main entrance. #CrimeaIsUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/tIE34kfsgs

- UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 21 февраля 2019 г.