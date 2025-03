Учасників сесії ПА ОБСЄ зустріли акцією проти російської агресії щодо України

"Сьогодні у Відні починається зимова сесія ПА ОБСЄ. На вході до Хофбургу депутатів зустрічає демонстрація проти триваючої російської агресії проти України", - повідомили у постпредстві.

Хофбург у Відні є штаб-квартирою низки міжнародних організацій.

Нагадаємо, 21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

На сесії планують обговорювати питання безпеки та економіки, гуманітарні питання, а також деякі питання політики та екології.

#OSCEPA Winter Session starts today in Vienna. While members of parliaments arrive to Hofburg, protest against Russian aggression is taking place at main entrance.#CrimeaIsUkraine#StopRussianAggression pic.twitter.com/tIE34kfsgs

— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 21 февраля 2019 г.