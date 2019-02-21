Учасників сесії ПА ОБСЄ зустріли акцією проти російської агресії щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Учасників зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка сьогодні стартує у Відні, зустріли акцією проти російської агресії щодо України. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення у Twitter постпредства України при міжнародних організаціях у Відні.
"Сьогодні у Відні починається зимова сесія ПА ОБСЄ. На вході до Хофбургу депутатів зустрічає демонстрація проти триваючої російської агресії проти України", - повідомили у постпредстві.
Хофбург у Відні є штаб-квартирою низки міжнародних організацій.
Нагадаємо, 21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.
На сесії планують обговорювати питання безпеки та економіки, гуманітарні питання, а також деякі питання політики та екології.
#OSCEPA Winter Session starts today in Vienna. While members of parliaments arrive to Hofburg, protest against Russian aggression is taking place at main entrance.#CrimeaIsUkraine#StopRussianAggression pic.twitter.com/tIE34kfsgs— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 21 февраля 2019 г.