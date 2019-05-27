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У Зеленского рекомендуют не уделять внимания словам Коломойского о дефолте

У Зеленского рекомендуют не уделять внимания словам Коломойского о дефолте

Киев  •  УНН

 • 20099 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Советник Президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк не предусматривает возможность объявления в Украине дефолта, а заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского по такому развитию событий советует не уделять особого внимания. Об этом Данилюк сказал в комментарии корреспонденту УНН.

"Это заявление отдельного бизнесмена, и я бы не уделял этому большого внимания. У бизнесменов есть свои интересы, а интересы государства - работать в интересах граждан", - сказал Данилюк, комментируя недавние заявления Коломойского о необходимости объявить в Украине дефолт.

По мнению экс-министра, любые действия, которые приведут к финансовой нестабильности - падение гривны и т.д., - ответственным государством и правительством приниматься не должны.

"Я просто знаю, что это такое (дефолт - ред.) в отличие от тех, которые много сейчас предоставляют комментарии. Вокруг создается хайп и люди пытаются выглядеть умными. На позиции министра финансов я делал что-то для того, чтобы финансовая стабильность в Украине усиливалась , чтобы государство могло выполнять свои обязательства, чтобы люди доверяли правительству и денежной единицы", - отметил советник Президента.

Он отметил, что позже восстанавливать экономику будет гораздо сложнее, а от дефолта сильно пострадают самые бедные слои населения.

"Я такого сценария не предполагаю, и я считаю, что все органы власти должны работать для того, чтобы не только не рассматривать таких сценариев, а в дальнейшем решать важные вопросы и не тянуть даже на разного рода заявления", - добавил он.

Напомним, Коломойский ранее высказал мнение о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу.

Украинские Национальные Новости

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